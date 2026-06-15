Bafra\'da Asfalt Yenileme Çalışmaları Başladı

Samsun'un Bafra ilçesinde, ulaşım kalitesini artırmak amacıyla ilçe merkezindeki yollarda sıcak asfalt serim çalışmaları başlatıldı.

Bafra Belediyesinden yapılan yazılı açıklama göre, Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde yıpranan yolların bakım ve onarımı için asfalt kazıma makinesiyle mevcut asfaltı kazıyarak yeniden sıcak asfalt serimi gerçekleştiriyor.

Bu yöntemle yol kotunun yükselmesi sorununun önüne geçilmesi hedeflenirken, kazınan malzemeler ise kırsal mahallelerdeki yolların iyileştirilmesinde kullanılıyor.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada,"Geçen yıldan kalan ve yama yapılan bölgelerde çalışma başlattık. Bu bağlamda 15 kilometrelik bir alan tespit ettik. Trimer (asfalt kazıma) makinesi kiralayarak bu bölümü kazıyacağız, yani asfaltın üzerine asfalt yapmayacağız. Vatandaşlarımızın şikayet ettiği yol seviyesinin yükselmesi sorununu ortadan kaldırmak için önce kazıma işlemini gerçekleştirip ardından sıcak asfalt sereceğiz. Büyükşehir Belediyemizin de yaklaşık 8 kilometrelik ana yol çalışması bulunuyor, onlar da kazıma işlemi yaparak asfalt dökecek. Bu yıl şehir merkezinde toplamda yaklaşık 25 kilometrelik sıcak asfalt çalışması gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.