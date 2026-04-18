Bafra\'da Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı

SAMSUN'un Bafra ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Gazipaşa Mahallesi Türkocağı Caddesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada U.C. (27) ve F.A. (26) sırtlarından bıçakla Y.A. ise darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, A.K. (17) ve A.Ç.Ü. (20) olduğunu belirlediği şüphelilerin yakalanmaları için çalışma başlattı.