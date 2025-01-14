Bafra'da Çalınan Tütün Bulundu

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Samsun'un Bafra ilçesinde depodan çalınan tütün jandarmanın araştırması sonucu bulundu, şüpheli yakalandı.

Gökçesu Mahallesi'nde, ikamet eden K.Ç. (55) evinin altındaki depoda sakladığı 135 kilogram tütünün yerinde olmadığını gördü.

K.Ç'nin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan araştırma sonucu, uzun süren kamera incelemelerinde, şüphelinin Y.Ç. (25) olduğu tespit edildi.

Hacınabi Mahallesi'nde bir depoya saklanan tütünler muhafaza altına alınıp sahibine teslim edildi.

Yakalanan şüpheli Y.Ç. işlemleri için jandarmaya götürüldü.