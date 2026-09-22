Bafra'da çeltik ağalığı 400 bin liraya alıcı buldu, gelir liseye aktarılacak - Son Dakika
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Bafra'da çeltik ağalığı 400 bin liraya alıcı buldu, gelir liseye aktarılacak

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Bafra\'da çeltik ağalığı 400 bin liraya alıcı buldu, gelir liseye aktarılacak
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Bafra'da Çeltik Hasat Günü kapsamında yapılan açık artırmada çeltik ağalığı 400 bin liraya alıcı buldu. Gelir, ilçedeki Bafra Dedeli Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin ihtiyaçlarına aktarılacak.

Samsun'un Bafra ilçesinde Çeltik Hasat Günü etkinliği gerçekleştirildi.

Bafra Kaymakamlığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bafra Ziraat Odası tarafından düzenlenen etkinlik, Harız Mahallesi'nde Serdar Turan'a ait tarlada yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin çeltik üretiminin yüzde 18'inin Samsun'da gerçekleştirildiğini söyledi.

Türkiye'nin 1 milyon ton civarındaki çeltik üretiminin 183 bin tonunun Samsun'da yapıldığını belirten Yılmaz, "Burada üretilen çeltiğin de yüzde 66'sı Bafra ilçemizde üretiliyor. Çeltik, insan beslenmesinde buğdaydan sonra yoğun olarak kullanılan tahıl grubunu oluşturuyor." dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı olarak üreticileri desteklemeye devam ettiklerini anlatan Yılmaz, "2026 yılında çeltik üreticilerimize temel destek olarak 825,75 lira, sertifikalı tohum kullanan üreticilerimize de 550 lira olacak şekilde destekleme ödemesi yapılacak. Bafra pirinci 2026 yılında coğrafi işaret aldı. Bunun her yıl artan çeltik üretiminin daha da artması noktasında katkı sağlayacağını düşünüyorum." diye konuştu.

AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı ise bölgede yürütülen altyapı ve ulaşım projeleri hakkında bilgi verdi.

Samsun Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş da Samsun'un hızla gelişen ve ülke ekonomisine ciddi katma değer üreten bir kent olduğunu vurgulayarak, "Kızılırmak Deltası ile Yeşilırmak, Bafra ve Çarşamba Ovası ile ciddi bir üretim merkezi. Bu anlamda Samsun, Türkiye'nin göz bebeği." ifadesini kullandı.

Bafra Kaymakamı Mustafa Altınpınar da tarımın sadece ekonomik bir alan değil, stratejik bir güç olduğuna dikkati çekerek, "Milli bağımsızlığın, milli ekonominin de temelidir. Tarlasında gün boyu emek veren, ter akıtan tüm üreticilerimize çok teşekkür ediyorum." dedi.

Daha sonra çeltik ağalığı için yapılan açık artırmayı Doğanca Mahallesi'nde manda ve çeltik üreticiliği yapan Osman Aktaş, 400 bin lira teklifle kazandı.

Açık artırmada kazanılan 400 bin lira, Bafra Dedeli Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin ihtiyaçları için kullanılacak.

Etkinlik kapsamında ayrıca, Bafra Ovası'nda örnek çeltik üreticisi olan 11 kişiye de teşekkür belgesi ile plaket verildi.

Etkinliğe Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner ile üreticiler katıldı.

Kaynak: AA
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