Bafra'da Dron ile Çeltik Ekim Günü

Türkiye'de Edirne'nin İpsala ilçesinden sonra en çok çeltik üretiminin yapıldığı Bafra Ovası'nda çeltik tohumları dron ile toprakla buluşturuluyor.

Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğünce Bafra Ovası'nda 12. Geleneksel Çeltik Ekim Günü etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte gelişen tarım teknolojileri tanıtılırken, dron destekli çeltik ekimi de yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz burada yaptığı açıklamada, çeltik tohumlarının Kızılırmak'ın taşıdığı alüvyonlu, verimli topraklarla buluştuğunu söyledi.

Samsun'da çeltik üretiminin ağırlıklı olarak Bafra, Alaçam ve Terme ilçelerinde yapıldığını, bu üretimin yaklaşık yüzde 70'inin ise Bafra'da gerçekleştiğini belirten Yılmaz, "Bafra, Edirne İpsala'dan sonra Türkiye'nin en büyük çeltik üretim merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Çeltik hem ekonomik hem de stratejik açıdan büyük önem taşıyor. İnsan beslenmesinde temel ürünlerden biri olan çeltik, bölgemiz için büyük bir ekonomik değer olarak yer alıyor." dedi.

Yılmaz, çeltik tarımını önemsediklerini vurgulayarak, "Çeltiğin Samsun ekonomisine katkısı yaklaşık 6 milyar lirayı bulurken, bunun 4 milyar liralık kısmı Bafra'dan sağlanıyor. Samsun üretim şehriyse, Bafra da bu üretimin merkezidir. Üreticilerimize bol bereketli bir sezon diliyorum. Herkese emeklerinin hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.