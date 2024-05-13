Bafra'da Engelliler Haftası kapsamında El Emeği Ürünleri Sergisi açıldı - Son Dakika
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Bafra'da Engelliler Haftası kapsamında El Emeği Ürünleri Sergisi açıldı

Bafra\'da Engelliler Haftası kapsamında El Emeği Ürünleri Sergisi açıldı

Bafra Belediyesi ve Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen El Emeği Ürünleri Sergisi, engelli bireylerin ürünlerini sergileme imkanı sağlıyor. Sergiye katılanlar, ürünler hakkında bilgi alarak engelli bireyleri desteklemiş oldu. Sergi, Otizm ile Yaşayan Aileler Derneği'nin ürünlerinin de yer aldığı 17 Mayıs Cuma gününe kadar ziyaret edilebilecek.

13.05.2024 16:41
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Bafra ilçesinde Engelliler Haftası kapsamında Bafra Belediyesi ve Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile engelli bireylerin el emeği ürünlerinin sergilendiği "El Emeği Ürünleri Sergisi" açıldı.

Engelli bireyleri topluma kazandırmak amacıyla düzenlenen sergide katılımcılar stantları ziyaret ederek ürünler hakkında eğitimcilerden bilgi aldı.

Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Engelli Koordinasyon Merkezi'miz bünyesinde 4 yıldır devam eden kurslarda eğitim alan engelli kardeşlerimiz sergi sayesinde birbirinden güzel ürünlerini sergileme imkanı elde ediyor. Her biri bizim için ayrı bir öneme sahip. Onlara desteğimiz tam. Engelli kardeşlerimizi göstermiş oldukları emek ve gayret için tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını diliyor, benzer projelerimizde bizlere desteğini esirgemeyen Halk Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum." dedi.

Bafra Belediyesi Alparslan Türkeş Parkı Sosyal Tesislerindeki serginin açılışına AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Kaymakam Cevdet Ertürkmen, ilçe protokolü, engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı.

Geliri ürünü hazırlayan engellilere ait olacak, Otizm ile Yaşayan Aileler Derneği'nin ürünlerinin de yer aldığı sergi 17 Mayıs Cuma gününe kadar açık kalacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bafra'da Engelliler Haftası kapsamında El Emeği Ürünleri Sergisi açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bafra'da Engelliler Haftası kapsamında El Emeği Ürünleri Sergisi açıldı - Son Dakika
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