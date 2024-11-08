Bafra\'da Fabrikada Yangın Çıktı

Samsun'un Bafra ilçesinde bir ambalaj fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.
Doğankaya Mahallesi'nde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan bir ambalaj fabrikasında, kurutma kazanından yangın çıktı.
Çalışanların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında fabrikada hasar meydana geldi.
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