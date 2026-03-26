Bafra'da Fidan Dikim Etkinliği

26.03.2026 12:53
Bafra'da Dünya Ormancılık Günü etkinliğinde 3 bin fidan toprakla buluştu.

Samsun'un Bafra ilçesinde "Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası" etkinlikleri kapsamında, Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi (ÇEDES) desteğiyle geniş kapsamlı bir fidan dikim töreni gerçekleştirildi.

Kuşcular Mahallesi Tıbbi ve Aromatik Üretim Sahası'nda düzenlenen "Türkiye'nin Gücü Orman" programında, gün boyu süren çalışmalarla toplam 3 bin fidan toprakla buluşturuldu. Protokol üyeleri ve öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği etkinlikte, bölgenin yeşil dokusuna önemli bir katkı sağlandı.

Törende konuşan Bafra Kaymakamı Mustafa Altınpınar, öğrencilerin sergilediği heyecandan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sizlerin sayesinde katıldığım en güzel Orman Haftası oldu. Umarım diktiğiniz ağaçlarla birlikte büyüyecek, parlak bir geleceğe sahip olacaksınız." dedi.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ise öğrencilerin fidan dikmek için yarıştığını vurgulayarak, organizasyonu düzenleyen Orman İşletme Müdürlüğüne teşekkürlerini iletti.

Bafra Orman İşletme Müdürü Mustafa Bayraktar da "Türkiye'nin Gücü Orman" parolasıyla ÇEDES projesi çerçevesinde tüm okullarla koordineli bir çalışma yürüttüklerini ve planlanan etkinliği başarıyla gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Fidan dikim programına Bafra Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy, kurum müdürleri, okul idarecileri ve çok sayıda öğrenci katılarak destek verdi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
