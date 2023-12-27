Bafra\'da firari hükümlü yakalandı

14:06 • •
Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "kasten öldürme" suçundan hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.D'nin (33) Koruluk Mahallesi'nde saklandığını tespit etti.
Yapılan operasyonla firari hükümlü yakalandı.
Hükümlü, adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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