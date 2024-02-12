Bafra'da firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Bafra'da firari hükümlü yakalandı

Bafra\'da firari hükümlü yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlık suçundan 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K., Altınkaya Mahallesi'nde saklandığı ikametinde yakalandı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

12.02.2024 19:15  Güncelleme: 19:26
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Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, hakkında yakalama kararı bulunan hükümlülerin yakalanması için çalışma yürüttü.

Ekipler, "hırsızlık" suçundan 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. (35) Altınkaya Mahallesi'nde saklandığı ikametinde yakaladı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

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