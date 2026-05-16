Bafra'da Gençlik Haftası Coşkusu
Bafra'da Gençlik Haftası Coşkusu

Bafra'da Gençlik Haftası Coşkusu
16.05.2026 10:29
Samsun'un Bafra ilçesinde, Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında çelenk sunma töreni, yürüyüş ve şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.

Gençlik Merkezinde bir araya gelen katılımcılar, Türk bayrağı ile yürüyüş yaparak 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki tören alanına ulaştı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Osman Şenocak, törende yaptığı konuşmada, "19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan bağımsızlık meşalesi, bugün gençliğin omuzlarında taşınıyor. Bu haftayı şehitlerimizi anmak, gazilerimizi hatırlamak ve vatan sevgisini genç yüreklere nakşetmek için bir fırsat biliyoruz." dedi.

Meydandaki programın ardından Bafra Şehitliği ziyaret edildi.

Şehitlikte Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi ve kabirlere karanfil bırakıldı.

Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, "Milli duygularımızın yüksek olduğu bu günlerde vatanı bizlere emanet eden şehitlerimizi unutmadık, unutturmayacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

