Bafra'da Halk Eğitim Merkezi Yıl Sonu Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Bafra'da Halk Eğitim Merkezi Yıl Sonu Sergisi Açıldı

Bafra\'da Halk Eğitim Merkezi Yıl Sonu Sergisi Açıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan Mehmet Yıldız Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bahçesinde geleneksel hale getirilen yıl sonu sergisi açıldı. Serginin açılışında konuşan Bafra Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, serginin Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlendiğini belirtti. Sergide, kursiyerlerin yıl boyunca yaptıkları çalışmaların ürünleri sergilendi. Açılışta konuşan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Halk Eğitim binasında yapılan çalışmaları takdir ettiğini ve desteklediklerini ifade etti. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hacı Avcı ise, ilçenin ihtiyaçlarına yönelik çeşitli kurslar düzenlediklerini ve bu yıl 25 bin kursiyeri mezun ettiklerini söyledi. Sergiye Bafra Cumhuriyet Başsavcısı, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar da katıldı.

04.06.2024 16:08
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Samsun'un Bafra ilçesinde Mehmet Yıldız Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bahçesinde geleneksel hale getirilen yıl sonu sergisi açıldı.

Serginin açılışında konuşan Bafra Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, serginin Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında açıldığını söyledi.

Bafra Mehmet Yıldız Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün çeşitli etkinlikleri olduğuna işaret eden Katipoğlu, "Bu sergi uzun bir emeğin sonucu yıl boyunca yapılan çalışmaların ortaya çıkarmış olduğu ürünleri sergileme yeri. Bu anlamda ben bu süreci yöneten kıymetli usta yöneticilerimize ve kursiyerlerine teşekkür ediyorum." dedi.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç da yaptığı konuşmada şunları dile getirdi:

"Bu binanın bize kazandırılmasında restorasyonunu yapan, maddi yönden karşılayan Mehmet Yıldız Bey'e teşekkür ediyorum. Bafra için çok önemli bir bina. Özellikle bu binada eğitim gördüğünü ve bu binanın restorasyonunu yapmak istediğini bize söyledi. ve bugün bu hale geldi. Halk Eğitim binasında yapılan çalışmaları takip ediyorum, görüyorum. Bafra'mızın kültürünü, sosyal yönlerini tarihte yapılan işleri, sanatları, meslekleri, bize unutturmamaya çalışan çok güzel çalışmalar. Biz de Belediye olarak zaman zaman mekan veriyoruz, destekliyoruz."

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hacı Avcı ise, "Halk Eğitim kurslarımızda ilçemizin ihtiyacı olan her alanda kurs çeşitliliğimizi artırmak ve daha çok kişiye ulaşmak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Bu yıl itibariyle, 370 usta öğretici ve öğretmen ile açılan 1478 kursumuzla, 25 bin civarında kursiyeri mezun ettik. Bu sayı ciddi bir sayıdır. Bunu artırmak için elimizden gelen her gayreti sunuyoruz, ekibimizle beraber. Her zaman her yerde herkes için eğitim anlayışıyla. Değerli halkımızın yanındayız. Bizlere destek veren kurumlarımıza ayrıca teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Türk Halk Oyunları topluluğu gösteri Türk Halk Müziği dinleti sundu.

Sergi açılışına, Bafra Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy, siyasi partilerin temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bafra'da Halk Eğitim Merkezi Yıl Sonu Sergisi Açıldı - Son Dakika

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