 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bafra'da İki Trafik Kazasında 2 Yaya Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bafra'da İki Trafik Kazasında 2 Yaya Yaralandı

Bafra ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplamda 2 yaya yaralandı. İlk kazada H.Y. yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan S.Y'ye çarptı. İkinci kazada ise H.T'nin kullandığı hafif ticari araç, geri manevra yaparken B.N'ye çarptı. Yaralanan yayalar Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

Bafra\'da İki Trafik Kazasında 2 Yaya Yaralandı
04.01.2024 - 16:22,
Abone Ol

Bafra ilçesinde iki ayrı trafik kazasında 2 yaya yaralandı.

H.Y. (50) yönetimindeki 55 FS 255 plakalı otomobil, İshaklı Mahallesi Eski Hükümet Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan S.Y'ye. (77) çarptı.

H.T'nin kullandığı 55 NR 093 plakalı hafif ticari araç ise Kızılırmak Mahallesi Çaycılar Sokak'ta geri manevra yaptığı sırada B.N'ye (76) çarptı.

Yaralanan yayalar sağlık ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Devlet Hastanesi, Hükümet, Bafra, Yaralanma, Trafik Kazaları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bafra'da İki Trafik Kazasında 2 Yaya Yaralandı - Son Dakika


16:21
Hakan Çalhanoğlu: Para her şey demek değil Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddettim Hakan Çalhanoğlu: Para her şey demek değil Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddettim
16:19
Selçuklu Belediyesi Ardıçlı Sosyal Tesisi ve Aile Sağlığı Merkezi'ni Hizmete Açtı Selçuklu Belediyesi Ardıçlı Sosyal Tesisi ve Aile Sağlığı Merkezi'ni Hizmete Açtı
15:46
İstanbul adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecinin tuzak sorusunu ustaca geçiştirdi İstanbul adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecinin tuzak sorusunu ustaca geçiştirdi
15:40
Genç kadını vurup bacağının ampute olmasına neden olan caniden pişkin sözler: Onu hala seviyorum Genç kadını vurup bacağının ampute olmasına neden olan caniden pişkin sözler: Onu hala seviyorum
15:35
Mehmet Ali Erbil, 2 ay önce ayrıldığı 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile barıştı Mehmet Ali Erbil, 2 ay önce ayrıldığı 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile barıştı
15:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti'nin İstanbul adayını pazar günü açıklayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti'nin İstanbul adayını pazar günü açıklayacağız
15:09
Ünlü yönetmen Sadullah Celen son yolculuğuna uğurlandı Ünlü yönetmen Sadullah Celen son yolculuğuna uğurlandı
14:48
İstanbul'da bir şahıs, içinde çocukların olduğu okul servisini kaçırdı İstanbul'da bir şahıs, içinde çocukların olduğu okul servisini kaçırdı

Son Dakika
15:09 Ünlü yönetmen Sadullah Celen son yolculuğuna uğurlandı
16:19 Selçuklu Belediyesi Ardıçlı Sosyal Tesisi ve Aile Sağlığı Merkezi'ni Hizmete Açtı
16:21 Hakan Çalhanoğlu: Para her şey demek değil Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddettim
15:46 İstanbul adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecinin tuzak sorusunu ustaca geçiştirdi
15:40 Genç kadını vurup bacağının ampute olmasına neden olan caniden pişkin sözler: Onu hala seviyorum
15:35 Mehmet Ali Erbil, 2 ay önce ayrıldığı 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile barıştı
15:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti'nin İstanbul adayını pazar günü açıklayacağız
14:48 İstanbul'da bir şahıs, içinde çocukların olduğu okul servisini kaçırdı
14:46 Bebek göründü! 6 aylık hamile Gonca Vuslateri'den ilk poz geldi
14:38 Gerilim giderek artıyor! Fenerbahçe Abdülkadir Selvi'yi fena bombaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2024 16:59:43. #1.11#
SON DAKİKA: Bafra'da İki Trafik Kazasında 2 Yaya Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement