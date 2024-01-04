Bafra\'da İki Trafik Kazasında 2 Yaya Yaralandı

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Bafra ilçesinde iki ayrı trafik kazasında 2 yaya yaralandı.
H.Y. (50) yönetimindeki 55 FS 255 plakalı otomobil, İshaklı Mahallesi Eski Hükümet Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan S.Y'ye. (77) çarptı.
H.T'nin kullandığı 55 NR 093 plakalı hafif ticari araç ise Kızılırmak Mahallesi Çaycılar Sokak'ta geri manevra yaptığı sırada B.N'ye (76) çarptı.
Yaralanan yayalar sağlık ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
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