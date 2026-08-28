Bafra'da Kapya Biber Üretimi Düştü - Son Dakika
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Bafra'da Kapya Biber Üretimi Düştü

Bafra\'da Kapya Biber Üretimi Düştü
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Kapya biber ekim alanı yüzde 10 artmasına rağmen aşırı yağış nedeniyle üretim yüzde 30 azaldı.

SAMSUN'un Bafra Ovası'nda ekim alanı yüzde 10 artan kapya biberde aşırı yağış ve soğuk hava nedeniyle üründe yüzde 30 civarında azalma olduğunu söyleyen Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, "Kapya biber ekim alanı yüzde 10 artmasına rağmen aşırı yağışlar sonrası hastalıklar nedeniyle ürün miktarı yüzde 30 azaldı. Geçen yıl 55-60 lira bandında satılan biberin fiyatı 30-40 liraya geriledi" dedi.

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Bafra Ovası'nda kapya biber hasadı devam ediyor. Bu yıl ekim alanlarının genişlemesine rağmen, aşırı yağış, soğuk hava ve hastalık üreticiyi zor durumda bıraktı. Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, geçen yıl 30 bin dönümün üzerinde yapılan kapya biber ekiminin bu yıl yaklaşık yüzde 10 arttığını söyleyerek, "Ekim alanındaki büyümeye rağmen hastalıklar nedeniyle ürün miktarında ciddi kayıp yaşandı" dedi.

EKİM ARTTI, ÜRETİM AZALDI

Aşırı yağışlar ve havaların mevsim normallerinin altında seyretmesi nedeniyle kapya biberde hastalık görüldüğünü belirten Tosuner, "Üretici girdi maliyetlerini karşılamaya çalışsa da tarlalarda kapya biberde yaklaşık yüzde 10 oranında zarar görülüyor. Ekim alanının geçen yıla göre yaklaşık yüzde 10 genişledi. Buna karşılık ürün miktarında yüzde 25-30 azalma yaşandı. Burada üretilen kapya biber, sadece yurt içine değil yurt dışına da ihraç ediliyor" diye konuştu.

Kapya biberde çürüme, kalite ve verim kaybının da dikkat çekici seviyeye ulaştığını ifade eden Tosuner, bu oranın yüzde 30-35 arasında olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bafra Ovası'nda kapya biber hasadı ağustos sonu itibarıyla, mevsimine uygun olarak tarlalarda başlıyor. Hasat süresi yaklaşık bir ay. Bundan sonra bir kez daha hasat yapılır ya da yapılmaz. Geçen yıl 55-60 lira bandında satılan kapya biber, bu yıl 30-40 liraya geriledi. Bu yıl kapya biber ekiminde yüzde 10 artış olsa da pazarda büyük bir düşüş var. Hastalıklar ve fiyatlardaki gerileme üreticiyi mağdur ediyor. Bafra Ovası'nda yetiştirilen bir kapya biber, yaklaşık 500 gram ağırlığına ulaşabiliyor. Bölgedeki kara toprak yapısı ürünün kalite ve verimini artırıyor."

OKUL HARÇLIĞI İÇİN ÇALIŞIYOR

Yakakent ilçesinden ailesiyle birlikte Bafra'ya gelen Reyhan Yılmaz da (14) okul harçlığını kazanmak için kapya biber hasadında çalışıyor. Sabah saat 04.00'te uyandığını anlatan Yılmaz, tarladaki mesaisinin 08.00'de başladığını ve 18.00'de sona erdiğini söyledi. Günlük bin 700 lira yevmiye aldığını belirten Yılmaz, "Okul harçlığı için geliyoruz. Akşam işten çıktıktan sonra yatsı ezanında evde oluyoruz. Sıcakta çalışıyoruz. Dün 9 kişiydik, 400 çuval topladık" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Bafra Ovası, Ekonomi, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bafra'da Kapya Biber Üretimi Düştü - Son Dakika

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