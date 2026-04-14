Bafra'da Kardeşler Yan Yana Defnedildi
Bafra'da Kardeşler Yan Yana Defnedildi

14.04.2026 18:07
Nazım Ocak ve kız kardeşi Nazife Bircan, bir gün arayla yaşamını yitirip yan yana defnedildi.

SAMSUN'un Bafra ilçesindeki evinde ölü bulunan Nazım Ocak (62) ile Bursa'da yaşamını yitiren kız kardeşi Nazife Bircan, yan yana son yolculuğuna uğurlandı. Nazım Ocak'ın, 1 gün önce ölen kardeşinin cenazesini karşılamak için hazırlandığı sırada banyoda düştüğü belirtildi.

Bafra Hasan Çakın Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde tekniker olan Nazım Ocak, önceki gün Bursa'da hayatını kaybeden kız kardeşi Nazife Bircan'ın cenazesini Samsun'da karşılamak için dün evinde hazırlanmaya başladı. İddiaya göre; banyoda fenalaşıp yere düşen Ocak, burada yaşamını yitirdi. Bir gün arayla ölen 2 kardeş, bugün Bafra'nın Kavakpınar Mahallesi'nde Yeni Cami'de öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Kardeşlerin cenazeleri, Yakıntaş Yeni Kabristanlığı'ndaki aile mezarlığında yan yana toprağa verildi. Cenazeye aile yakınları ile çok sayıda kişi katıldı.

Kaynak: DHA

Güncel, Bafra, Son Dakika

Dev boynuzları engel olmadı: Dağ keçisi dar mağaraya böyle girdi Dev boynuzları engel olmadı: Dağ keçisi dar mağaraya böyle girdi
Papa ile arası gerildi, Trump’tan geri adım geldi O paylaşımı sildi Papa ile arası gerildi, Trump'tan geri adım geldi! O paylaşımı sildi
Nijerya’da Boko Haram’ın yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu 7 asker öldü Nijerya'da Boko Haram'ın yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu 7 asker öldü
Bolu’da polis, durdurduğu aracın sürücüsüne hangi suçtan ceza yazacağını şaşırdı Bolu'da polis, durdurduğu aracın sürücüsüne hangi suçtan ceza yazacağını şaşırdı
56 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 525 şüpheli yakalandı 56 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 525 şüpheli yakalandı
Galatasaray’da kadro dışı kararı Galatasaray'da kadro dışı kararı

18:08
ABD Dışişleri Bakanlığı’ndaki Lübnan-İsrail görüşmeleri başladı
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndaki Lübnan-İsrail görüşmeleri başladı
17:41
İsrail basınından Netanyahu’yu çıldırtacak Türkiye analizi
İsrail basınından Netanyahu'yu çıldırtacak Türkiye analizi
17:24
Altın fiyatlarını tetikleyen geri adım
Altın fiyatlarını tetikleyen geri adım
17:20
Meclis’te makam aracı restleşmesi: Belge getirsinler özür dileyeceğim
Meclis'te makam aracı restleşmesi: Belge getirsinler özür dileyeceğim
17:11
Eski Tunceli Valisi’ne yanıt geldi: Gülistan kaybolduğunda, oğlu 20 yaşındaydı
Eski Tunceli Valisi'ne yanıt geldi: Gülistan kaybolduğunda, oğlu 20 yaşındaydı
16:53
Ayasofya’da alçak provokasyon Polis iki Yunan’ı hemen yakaladı
Ayasofya'da alçak provokasyon! Polis iki Yunan'ı hemen yakaladı
