Bafra'da Kışlık Sebze Ekimine Başlandı - Son Dakika
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Bafra'da Kışlık Sebze Ekimine Başlandı

Bafra\'da Kışlık Sebze Ekimine Başlandı
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Samsun'un Bafra ilçesinde, 76 bin dekar alanda erkenci kışlık sebze ekimleri yapılıyor.

Samsun'un Bafra ilçesinde, erkenci kışlık sebzelerin ekimine ağustos ayı itibarıyla başlandı.

Kızılırmak Nehri'nin getirdiği alüvyonlarla beslenen Bafra Ovası'nda, 76 bin dekar alanda yetiştirilmesi planlanan kışlık sebzelerin erkenci ekimleri için çiftçiler tarlalarda yoğun mesai harcıyor.

Bafra Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Adem Aşçı, AA muhabirine, Bafra Ovası'nın kışlık sebze üretiminde öne çıktığını belirtti.

Aşçı, "Bu yıl Bafra Ovası'nda 76 bin dekar alanda kışlık sebze üretimi gerçekleştirilecek. Lahana çeşitleri, pırasa, brokoli, karnabahar ve ıspanak olmak üzere tüm kışlık sebzeler ovamızda yetişmektedir." dedi.

Hasat süreci ve ekim takvimine değinen Aşçı, "Bugün burada ekimini gerçekleştirdiğimiz araziye, arpa ve buğday hasadının ardından brokoli ve karnabahar dikimi yapıldı. Ağustos ayında yaptığımız ekimler erkenci ekimlerdir. Kışlık sebze ekimleri eylül ayının sonuna kadar devam edecek. Bugün diktiğimiz erkenci ürünler yaklaşık 90 gün sonra hasat edilmeye başlanacak." diye konuştu.

Aşçı, Bafra Ovası'nın verimli topraklara sahip olduğunu vurgulayarak, "Bafra Ovası verimli, suyumuz bol. Burada yetişen ürünlerin aroması güzel. Üretim potansiyeli yüksek topraklara sahibiz. 2026 yılında ekim yapan tüm çiftçilerimize bol kazançlı bir sezon diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Samsun, Bafra, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bafra'da Kışlık Sebze Ekimine Başlandı - Son Dakika

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