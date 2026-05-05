Bafra'da Kumar Operasyonu: 5 Kişiye 58 Bin Lira Ceza

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen operasyonda kumar oynadığı belirlenen 5 kişiye toplam 58 bin lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Bafra ilçesinde faaliyet gösteren kıraathanelerde kumar oynandığı tespit edildi.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, M.P. (47), C.T. (53), E.D. (40), N.S. (49) ve R.K.'nın (60) kumar oynadığını tespit etti.

Kumar oynayan 5 kişiye ekipler tarafından 58 bin lira ceza uygulandı.

İş yeri sorumlusu A.B.Ç. (46) hakkında ise "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

Operasyonda masalar üzerinde bulunan kumar malzemelerine el konuldu.