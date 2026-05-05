Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen operasyonda kumar oynadığı belirlenen 5 kişiye toplam 58 bin lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Bafra ilçesinde faaliyet gösteren kıraathanelerde kumar oynandığı tespit edildi.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, M.P. (47), C.T. (53), E.D. (40), N.S. (49) ve R.K.'nın (60) kumar oynadığını tespit etti.
Kumar oynayan 5 kişiye ekipler tarafından 58 bin lira ceza uygulandı.
İş yeri sorumlusu A.B.Ç. (46) hakkında ise "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.
Operasyonda masalar üzerinde bulunan kumar malzemelerine el konuldu.
Son Dakika › Güncel › Bafra'da Kumar Operasyonu: 5 Kişiye 58 Bin Lira Ceza - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?