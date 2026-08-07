Bafra'da Market Yangını
Bafra'daki bir markette çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, maddi hasar oluştu.
Samsun'un Bafra ilçesinde, bir market zincirinin şubesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İsmetpaşa Mahallesi Hastane Sokak'ta yer alan 4 katlı bir binanın alt katındaki markette, elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangın başladı.
İhbar üzerine adrese Bafra Bölge İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında, markette maddi hasar meydana geldi.
Kaynak: AA
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