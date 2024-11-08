Bafra\'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Samsun'un Bafra ilçesinde bir araçla çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Erkan Şahin'in (47) kullandığı 02 ACA 369 plakalı SUV tipi araç, Samsun- Sinop kara yolu Fevzi Çakmak Mahallesi'nde Yunus Emre Akyüz (69) yönetimindeki 55 HA 565 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile arkasında bulunan Mahmut Keskin (78), Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mahmut Keskin, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Akyüz ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.