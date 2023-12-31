Samsun\'da ölümlü kaza: Hafif ticari araç sürücüsü adli kontrol şartıyla salıverildi

Samsun'un Bafra ilçesinde ölümlü kazaya karışan hafif ticari araç sürücüsü adli kontrol şartıyla salıverildi.

Altınay Kavşağı mevkisinde dün motoksiklet sürücüsünün öldüğü kazada yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Kurd'un (34) hastanede tedavisi tamamlandı.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Kurd, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

İlçede 30 Aralık'ta Altınay Kavşağı mevkisinde Kemal Kurd, yönetimindeki 55 AGV 773 plakalı hafif ticari araç İsmail Erdoğan'ın (67) kullandığı 55 NY 557 plakalı motosikletle çarpışmış, kazada yaralanan sürücüler ile hafif ticari araçtaki Anıl Nizam (29), sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Motosiklet sürücüsü müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.