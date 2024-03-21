Bafra ilçesinde, Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kapsamında "Küllerinden doğan ormanlar" etkinliği düzenlendi.
Bafra Ticaret Borsası'na ait sahada düzenlenen etkinlikte, fıstıkçamı, akçaağaç ve dişbudak türlerinden oluşan 200 fidan toprakla buluşturuldu.
Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, yaptığı konuşmada, ilçedeki ağaçlandırma çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Bafra Orman İşletme Müdür Vekili Hediye Yaroğlu da ilçe merkezinde vatandaşlara 20 bin adet fidan dağıtıldığını aktardı.
Etkinliğe, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Bafra Ticaret Borsası Başkanı Tarık Erol, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, oda başkanları, Bafra Orman İşletme Müdürlüğü personeli ve öğrenciler katıldı.
Son Dakika › Güncel › Bafra'da Orman Haftası etkinliği: Küllerinden doğan ormanlar - Son Dakika
Antalya'nın Manavgat ilçesinde horoz dövüştüren 34 kişiye toplam 218 bin 450 TL para cezası kesildi. Şahıslar gözaltına alındı ve dövüştürülen horozlar veteriner hekim kontrolü sonrası Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.
İstanbul Kağıthane'de servis minibüsü şoförünün, çarptığı otomobilin sürücüsü ve arkadaşları tarafından darbedilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kavga sırasında minibüs şoförü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türki cumhuriyetleri ve Yörük derneklerinin iş birliğiyle Nevruz Bayramı'nı kutlayacak. Etkinliklerde halk oyunları gösterisi, konserler ve yarışmalar yer alacak.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yapılan operasyonda kaçak sigara, tütün mamulleri ve elektronik sigara satışı yaptığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 24 bin 100 kaçak sigara, 75 bin 400 makarona tütün basılmış sigara ve diğer kaçak malzemeler ele geçirildi.
Konya'nın Karapınar ilçesinde, Orman Haftası dolayısıyla Karapınar Belediyesi Park ve Bahçe İşleri Müdürlüğü tarafından vatandaşlara ücretsiz olarak 5 bin çam sediri fidanı dağıtıldı. Dağıtılan fidanlar, vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle kısa sürede tükendi. Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, ağaç ekimine olan ilginin her geçen gün arttığını belirterek, belediye olarak düzenli aralıklarla fidan dağıtımı gerçekleştirdiklerini ifade etti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, down sendromlu çocukları bulunan Boztaş Ailesi'ne gerçekleştirdiği sürpriz ziyarette, 11. sınıf öğrencisi Berke'ye Galatasaray forması hediye etti. Berke hediye karşısındaki sevincini Bakan Göktaş'a sarılarak gösterdi.
Artvin'de düzenlenen etkinlikte, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla 800 fidan toprakla buluşturuldu. Vali Cengiz Ünsal, ormanların önemine vurgu yaparak, gelecek nesiller için ormanları korumanın ve farkındalık oluşturmanın önemine değindi. Türkiye'nin ağaçlandırma çalışmalarına devam ettiğini belirten Ünsal, Artvin'de 2023 yılında 800 bin fidan dikildiğini ve 2024 yılında 1 milyon fidan hedeflendiğini söyledi. Programa, Artvin Belediye Başkanı, üniversite rektörü, emniyet müdürü, jandarma komutanı, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
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Trabzon Üniversitesi, 22 Mart Dünya Su Günü, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla 'Çevre Farkındalığı Festivali' düzenledi. Festival kapsamında konferanslar, sunumlar ve fidan dikimi gerçekleştirildi. Konuşmacılar, su sıkıntısı ve sıfır atık konularında önemli bilgiler paylaştı.
TBMM Başkanlığı, Ankara, İstanbul ve Yalova'da görev yapmak üzere idari kadrolara kebapçı, pizzacı, pideci, bahçıvan ve kuaförün aralarında bulunduğu 14 branşta kura yöntemiyle 157 işçi alınacağını duyurdu. Alımlar için 28 Mart'a kadar başvuru yapılabilecek. 24 Nisan'da noter huzurunda TBMM'de çekilecek kura, internet üzerinden takip edilebilecek.
Bafra ilçesinde, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri kapsamında Bafra Orman İşletme Müdürlüğü tarafından vatandaşlara 20 bin fidan ücretsiz olarak dağıtıldı. Kaymakam Cevdet Ertürkmen, dağıtım etkinliğinde yaptığı konuşmada, gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmayı hedeflediklerini belirtti. Etkinliğe, Bafra Orman İşletme Müdür Vekili Hediye Yaroğlu, Bafra İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Adalet Gökcan, Bafra İlçe Emniyet Müdürü Murat Öner ve vatandaşlar da katıldı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde Nevruz Bayramı düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Remzi Molvalıoğlu Ortaokulu'nda gerçekleştirilen programda Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası kutlamaları yapıldı. Protokol üyeleri ve minik öğrencilerin katıldığı etkinlikler renkli anlara sahne oldu.
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