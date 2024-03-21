Bafra\'da Orman Haftası kapsamında ücretsiz fidan dağıtıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan: Yerel yönetimler Türkiye'nin kalkınması için önemli

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, yerel yönetimlerin Türkiye'nin kalkınması için çok önemli olduğunu belirtti. Karaaslan, seçim sürecini yoğun bir tempo içerisinde sürdürdüklerini söyledi. Belediye başkanlığının sorumluluğunun çok önemli olduğunu vurgulayan Karaaslan, yerel yönetimlerin Türkiye'nin kalkınması için çok önemli olduğunu vurguladı.