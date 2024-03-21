Bafra'da Orman Haftası kapsamında ücretsiz fidan dağıtıldı - Son Dakika
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Bafra'da Orman Haftası kapsamında ücretsiz fidan dağıtıldı

Bafra\'da Orman Haftası kapsamında ücretsiz fidan dağıtıldı

Bafra ilçesinde, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri kapsamında Bafra Orman İşletme Müdürlüğü tarafından vatandaşlara 20 bin fidan ücretsiz olarak dağıtıldı. Kaymakam Cevdet Ertürkmen, dağıtım etkinliğinde yaptığı konuşmada, gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmayı hedeflediklerini belirtti. Etkinliğe, Bafra Orman İşletme Müdür Vekili Hediye Yaroğlu, Bafra İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Adalet Gökcan, Bafra İlçe Emniyet Müdürü Murat Öner ve vatandaşlar da katıldı.

21.03.2024 16:40  Güncelleme: 16:43
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Bafra ilçesinde, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kapsamında vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtıldı.

Bafra Orman İşletme Müdürlüğü yerleşkesinde, defne, akçaağaç, oya, mazı, zakkum, filbahri, kurtbağrı, fıstıkçamı gibi türlerden oluşan 20 bin fidanın dağıtımı yapıldı.

Kaymakam Cevdet Ertürkmen, dağıtımda yaptığı konuşmada, gelecek nesillere daha güzel, daha yeşil bir dünya bırakmayı hedeflediklerini söyledi.

Fidan dağıtım etkinliğine, Bafra Orman İşletme Müdür Vekili Hediye Yaroğlu, Bafra İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Adalet Gökcan, Bafra İlçe Emniyet Müdürü Murat Öner ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bafra'da Orman Haftası kapsamında ücretsiz fidan dağıtıldı - Son Dakika

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