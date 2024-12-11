Bafra'da Otomobil Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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Bafra'da Otomobil Kazası: 3 Yaralı

Bafra\'da Otomobil Kazası: 3 Yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kazada sağlık ekipleri sevk edildi.

11.12.2024 20:46
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Samsun'un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

İ.Ç. (56) yönetimindeki 55 JU 178 plakalı otomobil, Samsun- Sinop kara yolu Elifli Mahallesi Karaköy mevkisindeki kavşakta B.Ö'nün (29) kullandığı 34 HPS 483 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan araç sürücüleri ile 55 JU 178 plakalı otomobilde bulunan E.D. (45) Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bafra'da Otomobil Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika

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