Bafra'da özel gereksinimli gençler anneleriyle basketbol oynadı, madalya aldı - Son Dakika
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Bafra'da özel gereksinimli gençler anneleriyle basketbol oynadı, madalya aldı

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Bafra\'da özel gereksinimli gençler anneleriyle basketbol oynadı, madalya aldı
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Samsun Bafra'da Aile Yılı kapsamında özel gereksinimli gençler ve ailelerine yönelik basketbol etkinliği yapıldı. Bafra Gençlik Merkezi ile Bafra Otizm Derneği iş birliğiyle düzenlenen programda gençler anneleriyle basketbol oynadı ve katılımcı gençlere madalya verildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde Aile Yılı etkinlikleri kapsamında özel gereksinimli gençler ve aileleri için basketbol etkinliği düzenlendi.

Bafra Gençlik Merkezi ile Bafra Otizm Derneği iş birliğinde özel gereksinimli gençler ve ailelerine yönelik sportif program gerçekleştirildi.

Gençlik Merkezi'nin çok amaçlı salonundaki organizasyonda özel gereksinimli gençler ve anneleri basketbol oynadı.

İkramların ardından programa katılan gençlere madalya verildi.

Bafra Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, "Aile Yılı" kapsamında velilerin katılımıyla bir araya geldiklerini belirterek, "Spor yapmanın ve bir arada bulunmanın getirdiği birlikteliği paylaştık. Etkinliğe katılım sağlayan tüm gençlere ve ailelerine teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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