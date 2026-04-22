Bafra'da Park Halindeki Araçta Yangın!

SAMSUN'un Bafra ilçesinde park halindeki otomobilde yangın çıktı. Araç, kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Bafra ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Hayrettin Hürmet'e ait 55 AKP 058 plakalı otomobilde park halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm otomobili sardı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü. Demir yığınına dönen otomobil kullanılmaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Haber: Emre ŞAHİNOL/ BAFRA (Samsun),