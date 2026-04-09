Bafra'da Polis Teşkilatı'nın Yıl Dönümü Kutlandı

Samsun'un Bafra ilçesinde, İsmail Ahıskalı Mesleki Eğitim Merkezi öğrenci ve öğretmenleri, Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürü Murat Öner'i ziyaret etti.

Ziyarette, okul müdürü Serhat İpek, müdür yardımcıları ile öğrenciler yer aldı.

İpek, emniyet teşkilatının yıl dönümü ile Polis Haftası'nı kutlayarak tüm personele görevlerinde başarı diledi.

Öner de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, eğitimci ve öğrencilere teşekkür etti.