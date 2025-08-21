Bafra'da Sebze Fidesi Dağıtımı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bafra'da Sebze Fidesi Dağıtımı

Bafra\'da Sebze Fidesi Dağıtımı
21.08.2025 09:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde çiftçilere sebze fidesi dağıtıldı, tarımsal ekonomi güçlendirildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteğiyle yürütülen "Kızılırmak Deltasında İyi Tarım Uygulamaları ile İhracata Uygun Sebze Üretimi Projesi" kapsamında çiftçilere sebze fidesi dağıtıldı.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, sebze dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, projenin bölgenin tarımsal ekonomisi için önemli olduğunu vurguladı.

Samsun'un Türkiye'nin en verimli tarımsal bölgelerinden olduğuna dikkati çeken Yılmaz, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce desteklenen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) kapsamında Samsun'a 2025 yılında 13 milyon lira hibe desteği sağlandığını kaydetti.

Kızılırmak Deltasında İyi Tarım Uygulamaları ile İhracata Uygun Sebze Üretimi Projesinin 1 milyon 297 bin 808 lira bütçeye sahip olduğunu, bunun yüzde 75'inin bakanlık katkısıyla karşılandığını ifade eden Yılmaz, proje kapsamında temin edilen 347 bin 904 fidenin, 151 dekar alanda kullanılmak üzere Bafra Sebze Üreticileri Birliği çatısı altındaki 13 üreticiye teslim edildiğini kaydetti.

Üreticilere beyaz lahana, karnabahar ve brokoli gibi çeşitli sebzelerin fidanlarının üreticiye verildiğini bildiren Yılmaz, bu fidelerden 550 ton kışlık sebze üretilmesini hedeflediklerini vurguladı.

Projenin Samsun'un ihracatına da katkı sağlayacağına işaret eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"2024 üretim sezonunda Rusya Federasyonu'na 199,6 ton bitkisel ürün ihraç edildi. Projemizin ilimiz ve ülke tarımına faydalı olmasını bol ve bereketli bir sezon olmasını diliyorum."

Programa Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, Bafra Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Adem Aşçı, Bafra Tahıl Üreticileri Birliği Başkanı Hasan Toker de katıldı.

Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Yerel Haberler, Çiftçilik, Ekonomi, İhracat, Güncel, samsun, Tarım, Bafra, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bafra'da Sebze Fidesi Dağıtımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti Dünyaca ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti
Kenan Yıldız’ın taraftara uyarısı olay oldu: Günah o günah, bana yazılır Kenan Yıldız'ın taraftara uyarısı olay oldu: Günah o günah, bana yazılır
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Düğün felaketi oldu: 8 yaşındaki Elif, 7 operasyon geçirdi Düğün felaketi oldu: 8 yaşındaki Elif, 7 operasyon geçirdi
Norveç Kraliyet Ailesi’nde şok: Marius Hoiby’ye tecavüz ve şiddet suçlaması Norveç Kraliyet Ailesi'nde şok: Marius Hoiby'ye tecavüz ve şiddet suçlaması
Büyükçekmece’de Villanın Bahçesinde Ceset Bulundu Büyükçekmece'de Villanın Bahçesinde Ceset Bulundu
Düğünde damada 50 metrelik para şeridi Düğünde damada 50 metrelik para şeridi
CHP’den AK Parti’ye geçen başkan: Cumhurbaşkanımız sadece Türkiye’nin değil dünyanın lideridir CHP'den AK Parti'ye geçen başkan: Cumhurbaşkanımız sadece Türkiye'nin değil dünyanın lideridir
Eski sevgilisini çalıştığı markette darbedip, müşteriyi bıçakladı Eski sevgilisini çalıştığı markette darbedip, müşteriyi bıçakladı
Putin’den Erdoğan’a telefon Trump zirvesinin ayrıntılarını aktardı Putin'den Erdoğan'a telefon! Trump zirvesinin ayrıntılarını aktardı
Çiğköftecideki sapık “Hatırlamıyorum“ yalanına sarıldı Çiğköftecideki sapık "Hatırlamıyorum" yalanına sarıldı

09:24
İstanbul Valiliği’nden sahipsiz hayvanlarla ilgili talimat: İvedilikle toplanmalı
İstanbul Valiliği'nden sahipsiz hayvanlarla ilgili talimat: İvedilikle toplanmalı
07:52
İsrail Gazze’nin topyekün işgali için ilk adımı attı, Hamas’tan yanıt gecikmedi
İsrail Gazze'nin topyekün işgali için ilk adımı attı, Hamas'tan yanıt gecikmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 10:32:37. #7.11#
SON DAKİKA: Bafra'da Sebze Fidesi Dağıtımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.