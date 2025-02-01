Samsun'un Bafra ilçesinde üzerlerinde silah ve uyuşturucu bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü çarşı ve mahalle bekçileri, Hacınabi Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda şüphe üzerine U.E. ve H.D'yi durdurdu.
Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada kurusıkıtabanca, 9 fişek ile 1,75 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Bafra'da Silah ve Uyuşturucu ile 2 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?