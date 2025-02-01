Bafra'da Trafik Güvenliği İçin Eğitim Verildi - Son Dakika
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Bafra'da Trafik Güvenliği İçin Eğitim Verildi

Bafra\'da Trafik Güvenliği İçin Eğitim Verildi

Bafra'da jandarma, çiftçilere reflektör ve trafik eğitimi vererek güvenliği artırmayı hedefliyor.

01.02.2025 12:20
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Samsun'un Bafra ilçesinde, "Reflektör Tak Görünür Ol" ve "Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver" projeleri kapsamında çiftçilere eğitim verilip reflektör dağıtıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü Tarım Araçları Mobil Trafik Eğitim Kısım Amirliği ile Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekiplerince, 2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve 2024-2027 Karayolu Güvenliği Eylem Planı çerçevesinde, Kuşçular Gülizar Kahve Ortaokulu'nda çiftçilere yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Trafik Şube Müdürü Astsubay Kıdemli Başçavuş Serdar Silay, tarım araçlarının karıştığı trafik kazalarının en aza indirilmesini sağlamak amacıyla "Reflektör Tak Görünür Ol Projesi" kapsamında ve ambulansların kara yolunda en hızlı şekilde intikaline yönelik "Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver Projesi" kapsamında, traktör sürücülerine teorik ve uygulamalı bilgiler aktardı.

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, kırsalda 118 mahalle bulunduğunu dile getirerek, "Jandarma timleri tarafından hayati önem taşıyan projelere destek vermekten onur duyarız. Jandarma ekiplerimiz tarafından düzenlenen program çok güzel oldu." dedi.

Kuşçular Mahallesi Muhtarı Mustafa Kurt ise jandarmanın verdiği eğitimlerin faydalı olduğunu vurgulayarak, "Çiftçilerimiz memnun kaldı, mahallemizde bu şekilde projenin olması bizleri ayrıca mutlu etti. Emeği geçen İl Jandarma Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ederiz." diye konuştu.

Jandarma ekipleri tarafından Kuşçular Mahallesi'nde traktör sürücülerine eğitim verilmesinin ardından etkinliğe katılan sürücülere ait 50 traktör römorkuna reflektör takıldı, trafik bilgilendirme broşürü dağıtıldı.

Kaynak: AA

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