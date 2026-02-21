Samsun'un Bafra ilçesinde kamyonetle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
H.V. (66) yönetimindeki 55 NS 712 plakalı kamyonet, Şeyhören Mahallesi'nde İ.Ö'nün (48) kullandığı 55 AJG 644 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler, ambulanslarla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Bafra'da Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?