Samsun'un Bafra ilçesinde Türk Halk Müziği konseri düzenlendi.
Bafra Belediyesi Kültür Merkezi'nde Bafra Kaymakamlığı Halk Eğitim Merkezi Türk Halk Müziği Korosu, hayat boyu öğrenme şenliği kapsamında, Cumhuriyetin 100. yılı anısına, Şef Emre Bilkay yönetiminde konser verdi.
Saygı duruşu ile İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hacı Avcı, emeği geçenlere teşekkür etti.
Konser sonunda, Bafra Kaymakam Vekili Yakakent Kaymakamı Abdüssamed Kılıç koro şefine plaket verirken, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ise çiçek takdim etti.
Konseri, Bafra Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar dinledi.
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