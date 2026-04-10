Bafra'da Türk Polis Teşkilatı'nın 181. yıl dönümü kutlandı
Bafra'da Türk Polis Teşkilatı'nın 181. yıl dönümü kutlandı

10.04.2026 13:36
Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 181. yıl dönümü, Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen törenle kutlandı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Bafra İlçe Emniyet Müdürü Murat Öner tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Öner, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Türk Polis Teşkilatı'nın 181 yıldır huzur ve güvenin teminatı olduğunu vurgulayan Öner, "Şanla, şerefle yazdığı 180 yıllık maziyi geride bırakmış olan teşkilatımız, 181. yılına girerken dünyadaki saygın yerini almış olmanın haklı gururunu taşımaktadır. Emniyet Teşkilatımız, ülkemiz insanlarının huzur ve güven içerisinde yaşamasını sağlama görevini bugüne kadar başarıyla yerine getirmiştir ve bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Meydandaki törenin ardından İlçe Emniyet Müdürü Öner, makamında tebrikleri kabul etti.

Program, Bafra Asri Mezarlık'ta bulunan Garnizon Şehitliği ve diğer şehitliklerin ziyaretiyle sona erdi.

Törene İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Benal Kurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Değermenci, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Güreş, Bafra Müftüsü İbrahim Memiş, İlçe Nüfus Müdürü Müslim Aktaş ile polis teşkilatı mensupları katıldı.

Kaynak: AA

İbrahim Tatlıses’in sağlık durumuyla doktorundan ilgili yeni açıklama Ameliyat planlanıyor İbrahim Tatlıses’in sağlık durumuyla doktorundan ilgili yeni açıklama! Ameliyat planlanıyor
Meclis’te yoklama krizi Partiler birbirini suçluyor, yasayı bekleyen anneler isyanda Meclis'te yoklama krizi! Partiler birbirini suçluyor, yasayı bekleyen anneler isyanda
Trump, NATO’dan istediğini alacak gibi: Hayal kırıklığını anlıyorum Trump, NATO'dan istediğini alacak gibi: Hayal kırıklığını anlıyorum
İngiliz dergisinden Trump’ı küplere bindirecek “Kartal“ görselli analiz İngiliz dergisinden Trump'ı küplere bindirecek "Kartal" görselli analiz
Rihanna’yı bir an arkasında bıraktı Korumasıyla yaşadığı o anlar dikkat çekti Rihanna’yı bir an arkasında bıraktı! Korumasıyla yaşadığı o anlar dikkat çekti
90 milyon TL’lik yumurtayı çaldı, gidip sigara aldı Dünyanın konuştuğu hırsızlık 90 milyon TL'lik yumurtayı çaldı, gidip sigara aldı! Dünyanın konuştuğu hırsızlık

13:26
Çağrı Bey Somali’de Türk bayrağını gören sahile akın etti
Çağrı Bey Somali'de! Türk bayrağını gören sahile akın etti
13:22
Cinayetle biten yasak ilişki davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
Cinayetle biten yasak ilişki davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
13:14
İstanbul’da hava bir anda değişti, herkes arabasına koştu
İstanbul'da hava bir anda değişti, herkes arabasına koştu
12:47
Hobi bahçeleri ne olacak İşte Erdoğan’ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat
Hobi bahçeleri ne olacak? İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat
12:26
Arabanın altına eğilip teröristi vuran polisten mesaj var
Arabanın altına eğilip teröristi vuran polisten mesaj var
11:46
Zincir marketleri affetmediler: “Darısı tüm Türkiye’nin başına“ dedirten olay
Zincir marketleri affetmediler: "Darısı tüm Türkiye'nin başına" dedirten olay
