Bafra'da Üç Tekerlekli Motosiklet Devrildi

Samsun'un Bafra ilçesinde devrilen üç tekerlekli motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Samsun- Sinop kara yolu Tütüncüler sapağı mevkisinde 83 yaşındaki Saygı Ö, 55 AKG 436 plakalı üç tekerlekli motosikleti ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Yol kenarına devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Saygı Ö, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hayati tehlikesinin olduğu öğrenilen sürücü, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi'ne sevk edildi.
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