Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Ekiplerin belirledikleri adreslerde yapılan aramalarda, 134 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.Ç. (22), S.Ö. (19) ve L.Ş. (27) emniyete götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Bafra'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı - Son Dakika
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