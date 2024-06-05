Bafra'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Bafra'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Bafra\'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Samsun'un Bafra ilçesinde Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, yaklaşık 165 gram uyuşturucu, hassas terazi ve 2 uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

05.06.2024 12:31
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Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan ve kullananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Teknik takip sonucu ilçe merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, yaklaşık 165 gram uyuşturucu ile hassas terazi ve 2 uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.S, Z.A, K.Y, H.A. ve B.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Narkotik, Samsun, Bafra, Samsun, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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