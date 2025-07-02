Bafra'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcıları ve kullananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda ekipler, O.T'nin (25) İsmetpaşa Mahallesi'nde ikametinde arama yaptı. Aramada 283 sentetik uyuşturucu hap, 1 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.T, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.