Bafra'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı
Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan E.K. tutuklandı, 375 hap ele geçirildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Bafra İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen E.K'ye (21) yönelik operasyon düzenlendi.
Şüphelinin Kavakpınar Mahallesi'ndeki ikametinde yapılan aramada 375 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Bafra'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?