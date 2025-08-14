Bafra'da Yaz Kur'an Kursu Etkinliği

Bafra Gençlik Merkezi'nce, yaz Kur'an kursu öğrencileri için etkinlik düzenledi.

Bafra Gençlik Merkezi'nde yaz Kur'an kursuna katılan yaklaşık 120 öğrenciye Bafra Ovası'nda yetişen karpuzlardan ikdam edildi.

İlçe Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, "Yaz döneminde Kur'an-ı Kerim eğitimi için Gençlik Merkezimizi tercih eden başta anne ve babalar olmak üzere tüm çocuklarımıza teşekkür ederim." dedi.