Bafra Gençlik Merkezi, Bafra Sürmeli Ortaokulunda 'merkezim her yerde' etkinliği düzenledi - Son Dakika
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Bafra Gençlik Merkezi, Bafra Sürmeli Ortaokulunda 'merkezim her yerde' etkinliği düzenledi

Bafra Gençlik Merkezi, Bafra Sürmeli Ortaokulunda \'merkezim her yerde\' etkinliği düzenledi

Bafra Gençlik Merkezi, Bafra Sürmeli Ortaokulunda 'merkezim her yerde' etkinliği gerçekleştirdi. Gençlik Merkezi çalışanları, etkinlikte yüzlerini boyadığı öğrencilerle çeşitli parkur ve sokak oyunları oynadı. Etkinlikte öğrenciler ok atarak keyifli vakit geçirdi. Bafra Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, kent merkezinden uzaktaki köy okullarındaki öğrencilerin gençlik merkezi faaliyetlerinden yararlanmasını sağlamak istediklerini, bu kapsamda 'merkezim her yerde' etkinliğini başlattıklarını bildirdi.

28.02.2024 15:49  Güncelleme: 15:50
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Bafra Gençlik Merkezince, Bafra Sürmeli Ortaokulunda "merkezim her yerde" etkinliği gerçekleştirildi.

Gençlik Merkezi çalışanları, etkinlikte yüzlerini boyadığı öğrencilerle çeşitli parkur ve sokak oyunları oynadı.

Etkinlikte öğrenciler ok atarak keyifli vakit geçirdi.

Bafra Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, kent merkezinden uzaktaki köy okullarındaki öğrencilerin gençlik merkezi faaliyetlerinden yararlanmasını sağlamak istediklerini, bu kapsamda "merkezim her yerde" etkinliğini başlattıklarını bildirdi.

Kaynak: AA

Selim Erdoğan, Gençlik, Bafra, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bafra Gençlik Merkezi, Bafra Sürmeli Ortaokulunda 'merkezim her yerde' etkinliği düzenledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bafra Gençlik Merkezi, Bafra Sürmeli Ortaokulunda 'merkezim her yerde' etkinliği düzenledi - Son Dakika
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