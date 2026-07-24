Bafra Güreş Takımı 9 Madalya Kazandı - Son Dakika
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Bafra Güreş Takımı 9 Madalya Kazandı

Bafra Güreş Takımı 9 Madalya Kazandı
24.07.2026 10:10
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Bafra Gençlik Merkezi, Ankara'daki şampiyonadan 1 altın, 3 gümüş, 5 bronz ile döndü.

Bafra Gençlik Merkezi Spor Atölyesi güreş takımı, Ankara'da düzenlenen organizasyondan 9 madalya ile döndü.

Ankara'da Ulus Arena Spor Salonu'nda 17-24 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen U9, U10, U11, U12, U13 ve U14 Yaş Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Bafra temsilcileri, kadınlar ve erkekler kategorilerinde mücadele etti.

Antrenörler Ali Çağlar, Bekir Çağlar, Gül Kezban Şenocak ve Hasan Bircan yönetiminde şampiyonaya hazırlanan sporcular organizasyonu 1 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalya ile tamamladı.

Bafra ekibi, takım halinde ise Türkiye üçüncüsü oldu.

Bafra Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, sporcuların çalışmalarının sonucunu madalyalarla almanın kendilerini memnun ettiğini dile getirerek, "Spor atölyemizde yetişen gençlerimiz ilçemizi ve ilimizi temsil etti. Antrenörlerimizi, sporcularımızı ve ailelerini tebrik ediyorum. Organizasyonda 10 sporcumuz da 5'incilik elde etti." dedi.

Kaynak: AA

Gençlik, Güncel, Ankara, Bafra, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bafra Güreş Takımı 9 Madalya Kazandı - Son Dakika

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