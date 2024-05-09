Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Haftası Etkinlikleri - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Haftası Etkinlikleri

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Haftası Etkinlikleri

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, Trafik Haftası kapsamında eğitim, denetim ve bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor. Öğrencilere eğitim seminerleri verilirken, trafik bilgilendirme çalışmaları da yapıldı.

09.05.2024 09:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri tarafından Trafik Haftası kapsamında eğitim, denetim ve bilgilendirme faaliyetlerine devam ediliyor.

Ekipler, bu kapsamda 8 ilkokulda yaklaşık 875 öğrenciye Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında eğitim semineri verdi.

Ayrıca "Hayatla Yarışılmaz" kampanya temasına ait afiş ve pankartlar da yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu alanlardaki billboardlara asıldı.

Öğrenci servisi denetimlerine hafta boyunca ağırlık veren trafik ekipleri, bilgilendirme faaliyetleri yaparak broşür dağıttı.

Ticari yolcu taşımacılığı yapılan dolmuş, taksi ve benzeri araçlardaki sürücü ve yolculara yönelik bilgilendirme çalışması yapan ekipler, emniyet kemerinin önemini anlatan broşür verdi.

İlçe otogarından kalkan otobüslerde bulunan yolculara da emniyet kemeri kullanımı hakkında bilgilendirme yapılıp, emniyet kemerinin takılması sağlanarak yolculuk boyunca takılı kalması yönünde uyarıda bulunuldu.

Trafik bilgilendirme faaliyetlerinin yıl boyunca devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Trafik Haftası, trafik, Bafra, Trafik, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Haftası Etkinlikleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:56 Emeklinin gözü temmuz ayında yapılacak zamda İşte masadaki rakam Emeklinin gözü temmuz ayında yapılacak zamda! İşte masadaki rakam
08:46 İbrahim öğretmeni okulda vurarak öldürmüştü Cinayet anının görüntüsü ortaya çıktı İbrahim öğretmeni okulda vurarak öldürmüştü! Cinayet anının görüntüsü ortaya çıktı
08:15 CHP lideri Özel’den akraba atamalarına müdahale Taviz yok, geri almayanın gözünün yaşına bakmam CHP lideri Özel'den akraba atamalarına müdahale! Taviz yok, geri almayanın gözünün yaşına bakmam
00:18 Sevan Nişanyan’dan skandal paylaşım Öğretmenini öldüren öğrenciyi savunup Atatürk’e hakaret etti Sevan Nişanyan'dan skandal paylaşım! Öğretmenini öldüren öğrenciyi savunup Atatürk'e hakaret etti
23:08 Tel Aviv’de İsrailli esirlerin ailelerine polisten sert müdahale Tel Aviv'de İsrailli esirlerin ailelerine polisten sert müdahale
09:15 Herkes merak ediyordu Dzeko’nun antrenmana neden katılmadığı ortaya çıktı Herkes merak ediyordu! Dzeko'nun antrenmana neden katılmadığı ortaya çıktı
08:06 Operasyonlar sürüyor “Ayazlar“ suç örgütü çökertildi Operasyonlar sürüyor! "Ayazlar" suç örgütü çökertildi
05:11 Denizli’de hatalı sollama sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü Denizli'de hatalı sollama sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü
00:35 Merkez Bankası menkul kıymet tesisi düzenlemesini yürürlükten kaldırdı Merkez Bankası menkul kıymet tesisi düzenlemesini yürürlükten kaldırdı
23:55 Real Madrid’den tarihi geri dönüş Son dakikalarda final biletini kaptı Real Madrid'den tarihi geri dönüş! Son dakikalarda final biletini kaptı
23:30 CHP lideri Özel ilk kez açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmemde kendisine dosya sundum CHP lideri Özel ilk kez açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmemde kendisine dosya sundum
22:29 Monaco’yu deviren Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague’de Final Four’a kaldı Monaco'yu deviren Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de Final Four'a kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2024 09:32:57. #1.13#
SON DAKİKA: Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Haftası Etkinlikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement