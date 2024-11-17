BAGBİ YZ Sohbet Robotu Ödül Aldı

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Bağcılar Belediyesinin "BAGBİ YZ Destekli Sohbet Robotu", Türkiye'nin en geniş kapsamlı bulut ve yapay zeka zirvesinde ödüle hak kazandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Yapay Zeka ve Bulutun Geleceği (Future of AI&Cloud)" zirvesinde sektörden üst düzey yöneticiler, akademisyenler ve fikir liderlerinden oluşan jüri üyeleri yapay zeka uygulama ve projelerini değerlendirdi.

Bu kapsamda, Bağcılar Belediyesinin vatandaşla sorunsuz iletişim yönetimine izin veren, kurum içerisindeki tüm dijital kanallara ve uygulamalara kolayca uygulanabilen özerk ve gerçek zamanlı mesajlaşma aracını da içeren "BAGBİ YZ Destekli Sohbet Robotu", "En İyi Yapay Zeka Sanal Aracıları ve Botları (Best AI Virtual Agents & Bots) kategorisinde ödüle layık görüldü.

Robot, tüm sistem ve kanallardan alınan veri ve bilgilere dayalı kişiselleştirilmiş mesajlaşma hizmetiyle kişinin borç, imar durumu, rayiç sorgulama gibi bilgilerini sohbet içerisinde hızlı şekilde kullanıcıya sunup, gerçek bir asistanın yapabileceği işlemleri "YZ robotu"yla gerçekleştirmesine imkan tanıyor.

"Dijital dönüşümde yerel yönetimlerde öncüyüz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, bilişim alanında önemli çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Dijital dönüşüm, akıllı şehir proje ve uygulamalarıyla yerel yönetimde öncü olduklarını kaydeden Özdemir, projelerle vatandaşların hizmete ulaşmalarını kolaylaştırırken belediye sürecinin verimliliğini artırdıklarını, emeklerinin karşılığı olarak ödüllendirilmelerinin kendilerini mutlu ettiğini belirtti.