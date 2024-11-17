BAGBİ YZ Sohbet Robotu Ödül Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

BAGBİ YZ Sohbet Robotu Ödül Aldı

Bağcılar Belediyesi'nin yapay zeka destekli sohbet robotu, Türkiye'nin zirvesinde ödül kazandı.

17.11.2024 13:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bağcılar Belediyesinin "BAGBİ YZ Destekli Sohbet Robotu", Türkiye'nin en geniş kapsamlı bulut ve yapay zeka zirvesinde ödüle hak kazandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Yapay Zeka ve Bulutun Geleceği (Future of AI&Cloud)" zirvesinde sektörden üst düzey yöneticiler, akademisyenler ve fikir liderlerinden oluşan jüri üyeleri yapay zeka uygulama ve projelerini değerlendirdi.

Bu kapsamda, Bağcılar Belediyesinin vatandaşla sorunsuz iletişim yönetimine izin veren, kurum içerisindeki tüm dijital kanallara ve uygulamalara kolayca uygulanabilen özerk ve gerçek zamanlı mesajlaşma aracını da içeren "BAGBİ YZ Destekli Sohbet Robotu", "En İyi Yapay Zeka Sanal Aracıları ve Botları (Best AI Virtual Agents & Bots) kategorisinde ödüle layık görüldü.

Robot, tüm sistem ve kanallardan alınan veri ve bilgilere dayalı kişiselleştirilmiş mesajlaşma hizmetiyle kişinin borç, imar durumu, rayiç sorgulama gibi bilgilerini sohbet içerisinde hızlı şekilde kullanıcıya sunup, gerçek bir asistanın yapabileceği işlemleri "YZ robotu"yla gerçekleştirmesine imkan tanıyor.

"Dijital dönüşümde yerel yönetimlerde öncüyüz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, bilişim alanında önemli çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Dijital dönüşüm, akıllı şehir proje ve uygulamalarıyla yerel yönetimde öncü olduklarını kaydeden Özdemir, projelerle vatandaşların hizmete ulaşmalarını kolaylaştırırken belediye sürecinin verimliliğini artırdıklarını, emeklerinin karşılığı olarak ödüllendirilmelerinin kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Kaynak: AA

Bağcılar Belediyesi, Abdullah Özdemir, Dijital Dönüşüm, Teknoloji, Bağcılar, Türkiye, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAGBİ YZ Sohbet Robotu Ödül Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:03 17 yaşındaki kızla otele girerken yakalandı, adam çağırıp polislerin üzerine saldı 17 yaşındaki kızla otele girerken yakalandı, adam çağırıp polislerin üzerine saldı
12:47 Erdoğan’dan MYK toplantısına damga vuran talimat: Cumhur İttifakı konusunda hassas olun Erdoğan'dan MYK toplantısına damga vuran talimat: Cumhur İttifakı konusunda hassas olun
12:14 Tağşiş listesinde yer alan peynir markasından konkordato kararı Tağşiş listesinde yer alan peynir markasından konkordato kararı
16:18 Türkiye’de yalnızca 600 kişinin yaşadığı Ormana, “Dünyanın En İyi Turizm Köyü“ seçildi Türkiye'de yalnızca 600 kişinin yaşadığı Ormana, "Dünyanın En İyi Turizm Köyü" seçildi
15 Kas CHP’li vekilden olay Ziraat Bankası iddiası: Tek bir harf değişti 1 milyar gitti CHP'li vekilden olay Ziraat Bankası iddiası: Tek bir harf değişti 1 milyar gitti
10:33 Bursa’da motosiklet sürücüsünden polise yumruklu saldırı Bursa'da motosiklet sürücüsünden polise yumruklu saldırı
10:19 Gözlerin çevrildiği Bakan Şimşek’ten asgari ücret zammı için ilk sözler Gözlerin çevrildiği Bakan Şimşek'ten asgari ücret zammı için ilk sözler
10:12 AIDS’ten ölen çocuğun babasının ifadesi ortaya çıktı AIDS'ten ölen çocuğun babasının ifadesi ortaya çıktı
10:11 Acun Iıcalı, Mike Tyson - Jake Paul maçını yerinde izledi Acun Iıcalı, Mike Tyson - Jake Paul maçını yerinde izledi
10:11 Uluslararası seviyede aranan uyuşturucu taciri Daniel Sobotta, İstanbul’da yakalandı Uluslararası seviyede aranan uyuşturucu taciri Daniel Sobotta, İstanbul'da yakalandı
09:35 ’’Mike Tyson kazanır’’ iddiası oynayan bir kişi maç sonunda çıldırdı ''Mike Tyson kazanır'' iddiası oynayan bir kişi maç sonunda çıldırdı
09:18 Bakan Tekin’in tartışılan pozu Meclis gündeminde Bakan Tekin'in tartışılan pozu Meclis gündeminde
08:58 Mike Tyson yeni rakibini ringde açıkladı Mike Tyson yeni rakibini ringde açıkladı
08:46 Tarihi maçı kazanan Jake Paul’dan maça damga vuran hareket Tarihi maçı kazanan Jake Paul'dan maça damga vuran hareket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2024 14:09:24. #1.12#
SON DAKİKA: BAGBİ YZ Sohbet Robotu Ödül Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.