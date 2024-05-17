Bağcılar Belediyesi İlçede 2 Yeni Kütüphane Açacak - Son Dakika
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Bağcılar Belediyesi İlçede 2 Yeni Kütüphane Açacak

Bağcılar Belediyesi İlçede 2 Yeni Kütüphane Açacak

Bağcılar Belediyesi, ilçede bulunan 16 kütüphaneye ek olarak yakında 2 yeni kütüphane daha hizmete açacağını duyurdu. Geçen yıl 231 bin kişinin faydalandığı kütüphanelerde ücretsiz ikramlar da yapılmaktadır. Ayrıca, Sancaktepe Mahallesi'nde Şehir Kütüphanesi ve Tiyatro Binası'nın da hizmete açılacağı belirtildi. Bu projelerle birlikte kütüphane kapasitesi yaklaşık yüzde 60 artacak ve öğrencilere daha fazla çalışma ve sosyal faaliyet alanı sağlanacak.

17.05.2024 14:21
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Bağcılar Belediyesi, 16 kütüphanenin yer aldığı ilçede yakında 2 kütüphanenin daha hizmete gireceğini duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede yer alan kütüphanelerden geçen yıl 231 bin kişi faydalandı. Ücretsiz çorba, kek ve çay gibi çeşitli ikramların da yapıldığı kütüphanelerde, 95 bin basılı eser bulunuyor.

Bu alandaki projelerine devam eden belediye, Sancaktepe Mahallesi'nde Şehir Kütüphanesi ve Tiyatro Binası'nı da hizmete açacak. Aynı anda 1422 kişinin faydalanabileceği tesis içerisinde tiyatro ve konferans salonu, gençlik kütüphanesi, genel kütüphane, çocuk kütüphanesi ve erişilebilir kütüphane gibi birimler bulunuyor.

Yine Bağcılar Belediyesi binasındaki Başkanlık Binası Kütüphanesi de genişletiliyor. Yerleri değişecek olan Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğünün çalışma ofisleri kütüphaneye dönüştürülüyor. Proje tamamlandığında 225 kişi kapasiteli kütüphane, giriş katta konumlanacak.

İlçede bu kütüphanelerin hizmete girmesiyle öğrencilere, ders çalışabilecekleri ve sosyal faaliyetlerde bulunabilecekleri alan kazandırılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, gençleri her alanda desteklediklerini belirterek, planlanan çalışmalar sayesinde kütüphanelerin kapasitesinin yaklaşık yüzde 60 artacağını belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bağcılar Belediyesi İlçede 2 Yeni Kütüphane Açacak - Son Dakika

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