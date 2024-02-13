Bağcılar Belediyesi ile Kırgızistan\'ın Jeti Oğuz Belediyesi Arasında Kardeş Şehir Protokolü İmzalandı

Bağcılar Belediyesi ile Kırgızistan'ın Jeti Oğuz Belediyesi arasında "kardeş şehir" protokolü imzalandı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kırgızistan'ın Jeti Oğuz (Ögüz) şehrinin belediye başkanı Ermen Bahavadınov ile beraberindeki heyet Bağcılar'da ağırlandı.
Yetkililer tarafından karşılanan misafirler, çalışmaları yerinde görmek için belediye binasında incelemelerde bulundu.
Daha sonra Bağcılar Belediyesi ile Jeti Oğuz Belediyesi arasında "kardeş şehir" protokolü imzalandı.
Törene Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ile Jeti Oğuz Belediye Başkanı Bahavadınov'un da bulunduğu Kırgız heyet katıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Özdemir, kardeş şehir protokolünün eğitim, kültür, sanat, spor ve yerel yönetim gibi pek çok konuda iş birliğini içerdiğini, yurt dışında 25 belediyeyle kardeş şehir olduklarını belirtti.
Özdemir, imzalanan protokole ilişkin, "İki devlet ve iki millet olarak var olan kardeşliğimizi iki şehir belediye başkanı olarak resmileştirme fırsatına sahip olduk." ifadesini kullandı.
Abdullah Özdemir, protokolün iki taraf adına da hayırlı olmasını diledi.???????
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