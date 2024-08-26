Bağcılar Belediyesi Okul Bahçelerine Geleneksel Oyun Grupları Hazırladı

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Bağcılar Belediyesi tarafından ilçedeki okulların bahçelerine boyayla geleneksel oyun grupları hazırlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılında ilk ders zili 9 Eylül Pazartesi günü çalacak. Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için ise 2-6 Eylül arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda harekete geçen Bağcılar Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, devlet okullarının bahçelerinde çalışma başlattı.

Ekipler tarafından okulların bahçelerine aralarında "yağ satarım bal satarım", "sek sek", "mendil kapmaca", "yakan top" ve "üç taş" gibi geleneksel oyunların da olduğu oyun grupları çizildi.

Öğrencilerin, oluşturulan bu alanlarda geleneksel oyunları tanıma imkanı bulması, arkadaşlarıyla oyunlar oynayarak hem eğlenceli hem de yararlı zaman geçirmesi hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, geleneksel oyunların çocukların zihinsel, bedensel ve ruhsal gelişiminde etkin rol oynadığını belirtti.

Öğrencilerin arkadaşlarıyla oyunlar oynayarak sosyalleşmesi ve fiziksel aktivitelerle sağlıklı bireyler olarak yetişmesi için okul bahçelerinde oyun alanları oluşturduklarını kaydeden Özdemir, okulların bahçelerini çizimlerle renkli alanlara dönüştürdüklerini aktardı.