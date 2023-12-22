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Bağcılar'da başıboş köpekler yoldan geçenlere saldırdı - Son Dakika
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Bağcılar'da başıboş köpekler yoldan geçenlere saldırdı

Bağcılar'da başıboş köpekler, yoldan geçen 2 kişiye saldırdı. Köpeklerin ayağından ısırdığı Naci Çalışkan hastaneye kaldırılırken, belediye ekipleri köpekleri uyuşturucu iğne ile yakalayarak barınağa götürdü.

Bağcılar\'da başıboş köpekler yoldan geçenlere saldırdı
22.12.2023 - 13:03,
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Özgür EREN/İSTANBUL, BAĞCILAR'da başıboş köpekler yoldan geçen 2 kişiye saldırdı. Köpeklerin ayağından ısırdığı Naci Çalışkan sağlık ekiplerince hastaneye götürülürken, belediye ekipleri köpekleri uyuşturucu iğne ile yakalayarak barınağa götürdü.

Bağlar Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde kaldırımda yürüyen Naci Çalışkan'a 4 köpek saldırdı. Kaçmaya çalışan Çalışkanın pantolonunu parçalayan köpekler Çalışkanı bacağından da ısırdı. Çalışkan sağlık ekiplerine bilgi verirken belediye ekipleri de olay yerine yönlendirildi. Yaralı ambulans ile hastaneye götürülürken, Bağcılar Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri köpekleri uyuşturucu iğne ile yakaladı. Ekiplerin yakalama çalışması sırasında, köpeklerin yoldan geçen 2 kişiyi saldırması kameraya yansıdı.  Köpekler uyuşturucu iğne vurularak ekipler tarafından yakalanıp olay yerinden götürüldü.

"ÜSTÜMÜ BAŞIMI YIRTTILAR"

Köpeklerin saldırısından yaralanan Naci Çalışkan "Kaldırımda yürürken yeşillik alandaki köpekler birden bire saldırdı. Beni ısırıp üstümü başımı yırttılar. Şaşkınlık içerisindeyim, Bağcılar gibi bir meydanda bu köpeklerin burada ne işi var. Belediyeyi aradım, belediye ekip gönderecekmiş. Hepsi birden saldırdı. Hala köpekler orada, birisi geçse yine ısıracaklar" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bağcılar'da başıboş köpekler yoldan geçenlere saldırdı - Son Dakika
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