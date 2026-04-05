17 yaşındaki çocuk iki polisi birden bıçakladı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar ilçesine bağlı Kirazlı Mahallesi Cahit Sıtkı Caddesi'ndeki boş arsada bıçaklı kavga çıktığı ihbarı üzerine olay yerine gitti.
Ekiplerin müdahalesi sırasında şüphelilerden 17 yaşındaki M.A. mukavemette bulunarak, görevli 2 polis memurunu el ve bacak bölgelerinden yaraladı.
Olay yerinden kaçmaya çalışan şüpheli M.A. ekiplerce yakalandı. Polis ekipleri, kavganın tarafı olan S.B. (39) ve I.B'yi (36) de gözaltına aldı. Şüphelilerin üst aramasında 4 bıçak ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
