17 yaşındaki çocuk iki polisi birden bıçakladı - Son Dakika
05.04.2026 21:04
İstanbul Bağcılar'da bıçaklı kavgaya müdahale eden 2 polis memuru, kendilerine mukavemette bulunan 17 yaşındaki çocuk tarafından bıçaklanarak yaralandı. Olayın ardından 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar ilçesine bağlı Kirazlı Mahallesi Cahit Sıtkı Caddesi'ndeki boş arsada bıçaklı kavga çıktığı ihbarı üzerine olay yerine gitti.

İKİ POLİSİ BIÇAKLADI

Ekiplerin müdahalesi sırasında şüphelilerden 17 yaşındaki M.A. mukavemette bulunarak, görevli 2 polis memurunu el ve bacak bölgelerinden yaraladı.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Olay yerinden kaçmaya çalışan şüpheli M.A. ekiplerce yakalandı. Polis ekipleri, kavganın tarafı olan S.B. (39) ve I.B'yi (36) de gözaltına aldı. Şüphelilerin üst aramasında 4 bıçak ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Fikret Karaslan Fikret Karaslan:
    Vay ayı vay 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
06:17
23:15
22:06
21:40
21:38
20:49
