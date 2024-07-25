Bağcılar'da Eski Eşini Darbedip Silahla Vuran Kadın Yaralandı - Son Dakika
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Bağcılar'da Eski Eşini Darbedip Silahla Vuran Kadın Yaralandı

Bağcılar'da yaşanan olayda, şüpheli Y.K. eski eşi C.T'nin evinin olduğu sokağa gelerek aralarında çıkan tartışmanın ardından kadını darbetti ve silahla ateş ederek yaraladı. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. Şüpheli Y.K'nin yakalanması için polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Olayın güvenlik kamerası kayıtlarında, zanlının kadını darbettiği ve silahla ateş ettiği anlar görüntülendi.

25.07.2024 13:15
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Bağcılar'da, eski eşinin darbedip silahla vurduğu kadın yaralandı.

Alınan bilgiye göre, şüpheli Y.K, 100. Yıl Mahallesi'nde eski eşi C.T'nin evinin olduğu sokağa geldi.

Burada aralarında çıkan sözlü tartışmanın ardından Y.K. eski eşi C.T'yi önce darbedip daha sonra belinden çıkardığı silahla ateş ederek yaraladıktan sonra kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralı kadının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekiplerinin şüpheli Y.K'yi yakalamak için başlattığı çalışma devam ediyor.

Öte yandan Y.K'nin eski eşini silahla yaraladığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kayıtlarda, zanlının kadını darbettiği, daha sonra da tabancayla ateş ederek yaraladığı görülüyor.

Kaynak: AA

Güvenlik Kamerası, Bağcılar, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bağcılar'da Eski Eşini Darbedip Silahla Vuran Kadın Yaralandı - Son Dakika

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