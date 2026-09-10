Bağcılar'da kaçak parfüm operasyonunda 200 milyon liralık ürün ele geçirildi
İstanbul Bağcılar'daki 2 adrese düzenlenen operasyonda 195 bin 406 şişe kaçak parfüm ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca piyasa değeri yaklaşık 200 milyon lira olan ürünlerle birlikte 400 litre esans ve üretim malzemeleri bulundu.
İstanbul'da, 195 bin 406 şişe kaçak parfümün ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Dün, İstanbul Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bağcılar'daki 2 adrese operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde, piyasa değeri yaklaşık 200 milyon lira olan çeşitli markalara ait 195 bin 406 şişe parfüm, 400 litre esans, 1700 litre boş şişe, parfüm dolum ve kapak makinelerinin yanı sıra üretimde kullanılan bazı malzeme ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA
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