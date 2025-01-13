Bağcılar'da Kaçış Anları: Uyuşturucu Tartışması Minibüsle Olan Kazayı İzledi - Son Dakika
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Bağcılar'da Kaçış Anları: Uyuşturucu Tartışması Minibüsle Olan Kazayı İzledi

Bağcılar\'da Kaçış Anları: Uyuşturucu Tartışması Minibüsle Olan Kazayı İzledi

Bağcılar'da bir minibüs, önünde seyir halindeki otomobile arkadan çarptı. Minibüs şoförünün uyuşturucu iddiaları ve otomobil sürücüsünün elindeki maddeyi yutmaya çalışması cep kamerasına yansıdı.

13.01.2025 15:38  Güncelleme: 15:40
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BAĞCILAR'da seyir halindeyken ani fren yapan otomobile arkadan gelen minibüs çarptı. Minibüs şoförünün polis çağırmak istediğini söylemesi üzerine otomobil sürücüsü kaçmaya çalıştı. Otomobilde uyuşturucu olduğunu öne süren minibüs şoförü, otomobil sürücüsünün elindeki maddeyi yutmaya çalıştığı anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Olay, sabah saatlerinde Merkez Mahallesi Esenler Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 34 BR 2554 plakalı minibüs cadde üzerinde ilerlediği sıra önünde seyir halinde olan 34 GSP 47 plakalı otomobil sürücüsünün aniden fren yapması ile kaza yaptı. Minibüs şoförü ile otomobil sürücüsü araçlardan inerek hasara baktılar. Minibüs şoförü polis çağırmak istediğini söylemesi üzerine otomobil sürücüsü hızla aracına binerek kaçmaya çalıştı. Minibüs şoförü ile arkadaşları otomobil sürücüsünü aracında durdurmaya çalışırken arbede yaşandı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobil sürücüsünün aracında uyuşturucu olduğu için kaçmaya çalıştığı öne sürüldü.

ELİNDEKİ MADDEYİ YUTMAYA ÇALIŞTI

Görüntülerde ise otomobil sürücüsünün elindeki bir maddeyi yutmaya çalıştığı görülüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bağcılar'da Kaçış Anları: Uyuşturucu Tartışması Minibüsle Olan Kazayı İzledi - Son Dakika

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